Fons van der Laan (90) loopt pelgrimstocht in de tuin

Het doorbreken van grenzen was altijd één van de speerpunten van Fons van der Laan, maar ook voor deze pelgrim is de wereld even wat kleiner. De grondlegger van de Vessemse Pelgrimshoeve loopt nu wee keer per dag zijn eigen pelgrimstocht, in de tuin van het broederhuis Terhaghe in Eindhoven waar hij woont.

Hermetisch gesloten

Deze week wordt hij 90 jaar. De rododendrons bloeien uitbundig en de vogels zingen dat het een lieve lust is. Er zijn plekken waar het slechter toeven is. Maar ondanks de ruime tuin is de toegang tot het park bij Terhaghe hermetisch gesloten. De bewoners van het broederhuis behoren tot de meest kwetsbare groep. Voor oud-Vessemnaar Fons van der Laan, gingen alle virussen nog zijn deur voorbij. Hij oogt nog erg vitaal en vindt zelfstandig zijn weg. ,,Enkelen hebben hier ziekteverschijnselen gehad en twee zijn er overleden”, zo maakt hij de balans op.



Hij kan er mee leven dat zijn wereld tijdelijk kleiner werd. ,,Ik loop twee keer per dag 45 minuten mijn eigen pelgrimage hier in het park”, legt hij uit. ,,Als ik de afstand bij elkaar op zou tellen, kom ik ook een heel eind.” Van der Laan liep in 1988 voor het eerst zijn Camino, door vanuit Vessem naar Santiago de Compostella te lopen. Later legde hij zich erop toe om anderen voor de pelgrimage te inspireren en hij richtte de jeugdpelgrimstochten op. ,,Ja, die liggen ook stil”, zegt hij, met spijt in zijn stem. ,,In de 32 jaar dat ik me met het wandelen bezig houd, heb ik dit nog nooit meegemaakt.”