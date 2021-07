Fors minder straf voor gruwelijke ripdeal in Bladel voor twee Belgen, schutter gaat elf jaar de bak in

BLADEL - Een 40-jarige Belg krijgt in hoger beroep een celstraf van 11 jaar voor zijn rol bij een ripdeal in Bladel. Die vond al plaats in de zomer van 2001. Hij is veroordeeld voor het plegen van doodslag.

Twee medeverdachten zijn vrijgesproken van het plegen van doodslag en gaan slechts tien maanden de bak in voor diefstal van hennep en geld. Eerder kregen de Belgen - zij zochten het slachtoffer die dag in augustus 2001 op in zijn huis - alle drie celstraffen van 13 en 14 jaar.

De straf valt voor de 40-jarige mede lager uit omdat ‘de behandeling van het hoger beroep langer heeft geduurd dan wenselijk is’. Daardoor vond het hoger beroep pas plaats na 1 juli: een belangrijke dag, want sinds die dag is het niet meer zonder meer mogelijk om na twee derde van de straf vrij te komen. De anderen hebben volgens het hof niet geschoten en komen daarom weg met een lagere straf.

Slachtoffer thuis opgezocht

Van het slachtoffer was bekend dat hij dealde in drugs. De drie mannen wilden hem beroven en gebruikten als smoes dat ze hennep kwamen kopen. Dat ging echter gruwelijk mis toen het slachtoffer en de schutter zich terugtrokken in de ‘dealkamer’. Daar ontstond een ruzie. De drugsdealer werd neergeschoten en overleed later aan zijn verwondingen.

Tevens moet de schutter ruim 12.700 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer en aan een vierde persoon die in de woning aanwezig was, een goede vriend van het slachtoffer. Hij werd bedreigd.

DNA

In 2001 wist de politie de zaak niet op te lossen. Later werden de in Bladel aangetroffen DNA-profielen vergeleken met databanken in België. Dat leidde eind 2015 tot een match. Er werd daarom een nieuw onderzoek gestart. Eind 2015 is een match verkregen met een van de verdachten. Naar aanleiding daarvan is nieuw onderzoek opgestart, dat leidde tot de aanhouding en vervolging van de 3 verdachten.