Fotofestival met 2000 bezoekers in brandhaard Eersel: spelen met vuur?

EERSEL - Een coronaproof fotofestival met tweeduizend bezoekers per dag in een besmettingshaard als Eersel? De organisatie van de FotoFair gelooft dat het kan. Dit weekend vindt het grote foto-evenement plaats op Landgoed Duynenwater.

Normaal komen er zo’n 10.000 bezoekers op dit tweedaagse foto-evenement af, waaronder veel hobby-fotografen uit de hele Benelux. Nu is het maximum aantal bezoekers teruggeschroefd naar zo’n 3000 bezoekers per dag, vertelt organisator Jeannet Albronda. ,,En zoveel komen er niet eens. We verwachten 2000 bezoekers per dag. Vele mensen durven niet te gaan in verband met corona.”

Groei besmettingen

Die bezorgdheid is niet zo vreemd, gezien het oplopende aantal coronabesmettingen, erkent ook Albronda. Tweeduizend bezoekers bij elkaar brengen op een festivalterrein: is dat in deze tijden niet spelen met vuur? Zeker in een brandhaard als de Kempen? Albronda denkt van niet.

Haar evenement is honderd procent coronaproof opgezet, vertelt ze. ,,Op de FotoFair is het veiliger dan in de supermarkt. Er komen wel enkele duizenden mensen, maar die zijn verspreid over een enorme oppervlakte van 70.000 vierkante meter.”

Coronaplan

De lijst van extra maatregelen die Abronda wil en moet nemen is lang. Deze zijn opgenomen in een speciaal ‘coronaplan’, dat initiatiefnemers van evenementen momenteel verplicht moeten indienen bij de aanvraag van een vergunning. Bezoekers konden voor de FotoFair alleen online een kaartje bestellen. Fotoworkshops in tenten gaan door, maar er worden maar een beperkt aantal mensen in toegelaten. Bezoekers worden bij binnenkomst getemperatuurd en bevraagd over hun gezondheid. Looproutes zijn aangegeven en tenten staan ver uit elkaar.

Op het evenement zijn modellen in bijzondere kostuums aanwezig die bezoekers kunnen fotograferen. Wat als zij gaan samendrommen om deze figuren voor een goed shot? ,,We zorgen ervoor dat alle figuren zoveel mogelijk rondrijden of lopen, zodat mensen zelf ook moeten blijven bewegen en zich moeten verspreiden.”

‘Geen politieagentje spelen’

Medewerkers van de FotoFair moeten er op gaan toezien dat bezoekers zich aan de coronamaatregelen houden, aldus Albronda. ,,Maar we doen ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. We kunnen niet de hele dag politieagentje spelen.”

De Veiligheidsregio heeft bij de gemeente aangegeven dat het coronaproof plan voor de FotoFair aan de noodverordening voldoet. In de verstrekte vergunning zijn nog extra voorschriften opgenomen waar de organisatie zich aan moet houden, aldus Eersel. Er zullen tijdens de FotoFair extra controles plaatsvinden door BOA’s en politie, aldus een woordvoerster van de gemeente.