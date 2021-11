Fracties blij met sociale huurwoningen en microkoopwoningen op oude locatie Sint Bernardusschool

De gemeente nam zelf het initiatief voor de woningen. De plannen voorzien in de bouw van zes sociale huurwoningen, zeven zogeheten microkoopwoningen voor met name starters en een vrijstaande koopwoning.

Doorpakken

Alle fracties willen doorpakken met de bouwplannen, zo bleek dinsdag tijdens de behandeling in de raadscommissie. ,,Er wordt volop gebouwd voor de doelgroepen waar de nood het hoogst is”, aldus Ruud Das namens de VVD. Mike Heesters (CDA) vult aan: ,,We zien op dit moment gigantisch hoge prijzen voor stenen woningen en vinden het daarom heel prettig om te zien dat er zogenaamde microwoningen komen voor eenpersoonshuishoudens in onze gemeente. Het is voor hen op dit moment onmogelijk een huis te vinden.”

In totaal zijn er vijf zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan. De zienswijzen hebben onder meer betrekking op de aantasting van de privacy, vooral vanwege de hoogte van de bebouwing. Ook is er kritiek op de vorm en locatie van de woningen en wordt er gevreesd voor geluidshinder.

Zorgen van bewoners over bouwhoogte

Wethouder Mathijs Kuijken (CDA) ziet weinig soelaas in deze oplossing: ,,We denken dat de privacy van buurtbewoners, mede door de afstand tot de woningen, voldoende geborgd is in de plannen. Bij de geplande bebouwing is ook van de aangegeven hoogtes uitgegaan.”