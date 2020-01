Frans Broekmans uit Oirschot: sociaal, invoelend en betrokken

OIRSCHOT - Op 79-jarige leeftijd is Frans Broekmans overleden. De Oirschottenaar was onder meer boegbeeld van de plaatselijk PvdA en voorzitter van de KBO.

Frans Broekmans heeft zich in veel functies en rollen sterk gemaakt voor Oirschot, voor de gemeenschap en voor zijn eigen sociaaldemocratische idealen. Begin jaren 70 stond hij samen met Henk Bosshardt en Wim van Eck aan de wieg van de Oirschotse afdeling van de Partij van de Arbeid. In 1974 trad hij toe tot de gemeenteraad. In de toen traditionele, niet-progressieve Oirschotse raad moest hij zijn plekje bevechten, maar dat ging hem goed af. ,,Op zijn eigen manier dwong Frans veel respect af. Hij werd gewaardeerd voor zijn inhoudelijke inbreng, er werd naar hem geluisterd", vertelt Henk van Rees, voorzitter van zowel PvdA Oirschot als Sociaal Progressief Oirschot.

Broekmans was in die jaren het PvdA-boegbeeld, maar liet zich ook op andere fronten niet onbetuigd. Zo was hij twaalf jaar bestuurslid van Muziekschool Oirschot. Zijn dagelijkse werk had hij in de installatietechniek. Bij GTI in Oisterwijk was Broekmans lid van de Ondernemingsraad. Ook zette de Oirschottenaar zich in voor het Regionaal Expertise Centrum, een organisatie voor scholen voor speciaal onderwijs.

Sociaal

De rode draad bij al zijn maatschappelijke activiteiten was zijn sociale inborst; het opkomen voor de (soms kwetsbare) medemens. Zijn zoon Remco karakteriseert hem als 'sociaal, betrokken en invoelend'. Broekmans was voorzitter van de stichting Welzijn Ouderen Oirschot en de Raad van Ouderen. In 2009 werd hij koninklijk onderscheiden.

Ook in de jaren daarna bleef Broekmans volop actief in de Oirschotse gemeenschap. In 2010 nam hij de voorzittershamer van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Oirschot over van Tiny Kwappenberg. Ook bij deze organisatie trok Broekmans bevlogen de kar, met onder meer de verhuizing met het activiteitencentrum en de kringloopwinkel naar de Vier Uitersten.