Franse schilderssfeer in Vessem

VESSEM - Hartje Vessem ademt op zondag 31 juli de hele dag de sfeer van Montmartre in Parijs. Tientallen kunstenaars laten tijdens het evenement Montmartre in Vessem van 11.00 tot 19.00 uur zien wat ze kunnen. De toegang is gratis.

In zijn nieuwe atelier achter het voormalige café De Brouwketel aan de Jan Smuldersstraat liggen de posters van het evenement al klaar. Het is niet voor niets dat kunstenaar Jerry Voorjans zich enige tijd geleden in Vessem vestigde.

Voedingsbodem

,,Er zijn in Vessem en omstreken meer dan vijftig kunstenaars actief. Dat is een mooie voedingsbodem voor evenementen en presentaties.” Lang geleden was hij in Parijs en proefde er de sfeer van Montmartre. ,,Dat was magisch.” Zo ontstond het idee bij de Vessemnaar om zoiets in de gemeente Eersel te organiseren.

,,Om me te oriënteren heb ik het kunstenaarsdorp Bergen in Noord-Holland bezocht. En De Bergen, ook wel bekend als het Quartier Latin van Eindhoven, heeft ooit een Franse dag gehouden. Ik heb de organisator daarvan proberen te bereiken, maar dat is niet gelukt. Ook Eersel had enkele jaren geleden een soortgelijk evenement. Dat had meer de sfeer van een braderie, dat is niet wat ik wil.”

Vergunning

Inmiddels is Voorjans lid van de Kunstcommissie van de gemeente Eersel. Zij organiseren van alles op het gebied van kunst en zien het initiatief van de kunstenaar wel zitten. Een maand geleden vroeg Voorjans bij de gemeente een vergunning aan om zijn evenement in de Jan Smuldersstraat te houden. ,,Ik kreeg geen vergunning om de straat af te zetten. Vervolgens heb ik het kermisterrein voorgesteld. Dorpscafé Van de Ven, De Gouden Leeuw, het plein en de omringende huizen moeten het Montmartre gevoel oproepen. Ook de Servatiusstraat wordt er bij betrokken.”

Inmiddels heeft hij allerlei kunstenaars uit de omgeving benaderd. Dat leverde al meer dan dertig toezeggingen op van voornamelijk kunstschilders. Maar ook staalkunstenaar Frank Vincent uit Veldhoven maakt er zijn opwachting. Voorjans heeft een aantal parasols, tafels en stoelen geregeld. ,,Verder brengen de kunstenaars zelf alles mee. Dat vrije spreekt de meeste deelnemers wel aan. Het is voor hen ook een ideale gelegenheid om anderen kennis te laten maken met kunst. Ze laten zien wat ze kunnen. Het staat hen vrij om werk te verkopen.”

Franse sfeer

Om de Franse sfeer te verhogen staat er een oldtimer Renault op het terrein. ,,Het zou leuk zijn als ook bezoekers die een oude Franse auto rijden met hun voertuig langskomen.” Tijdens een deel van de dag wordt er livemuziek gemaakt. Voorjans hoopt dat er ook een of meer karikaturisten komen die bezoekers op papier vastleggen. Zelf houdt hij op 31 juli een oogje in het zeil, maar laat ook een deel van zijn eigen werk zien. Dat zijn portretten en foto’s die zijn afgedrukt op lichtgevoelig gemaakt staal en sloopijzer.

Voorjans hoopt dat zijn initiatief uitgroeit tot een jaarlijks kunstevenement en dat Vessem het Montmartre van de Kempen wordt. En wat als het op 31 juli slecht weer is? ,,Dan gaat het niet door. Net als in Montmartre wordt er bij regen buiten niet geschilderd.”