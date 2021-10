Frits Meeuwis (1931-2021) uit Oirschot zag trots hoe kinderen op de Grote Stoel van zijn vader klauterden

Frits Meeuwis is geboren in de Rijkesluisstraat, in het centrum van Oirschot. Samen met broers en zussen woont hij naast de meubelfabriek Meeuwis Karakter Meubelen die in 1924 was opgericht. Het bedrijf maakte de bekende Oirschotse Karaktermeubelen. Na het behalen van zijn diploma binnenhuisarchitectuur aan de academie in Tilburg werkt hij samen met zijn broers Henk en Pieter in het familiebedrijf. In 1958 trouwt hij met Ans van Vroonhoven, samen krijgen zij vier kinderen.