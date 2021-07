Frustratie bij Jongeren In Nood loopt op: 'Bladel doet alleen zaken met commerciële huisjesmelkers’

BLADEL - De frustratie bij Jongeren In Nood (JIN) dat er in Bladel maar geen woningen voor jongeren beschikbaar komen, loopt snel op. Wethouder Fons d’Haens vroeg de groep toch geduld te hebben. ,,Ik kan niet toveren. Sommige zaken duren nu eenmaal wat langer.” Een motie van PRO5 om de wethouder tot meer actie te bewegen haalde het niet.

De raad besprak donderdagavond de kaders waarbinnen inwoners in gezamenlijkheid het initiatief kunnen nemen om woningen te realiseren, het zogeheten CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). JIN is een groep van circa honderd jongeren die al twee jaar probeert voet aan de grond te krijgen. Voorlopig is dat nog met weinig succes.

Plan gemeentewerf wil maar niet vlotten

Voorzitter Marcel Bohncke was inspreker. JIN voelt zich niet serieus genomen. ,,De gemeente zet veel te veel in op commerciële huisjesmelkers die voor een woning vlot 900 euro in de maand vragen", zei hij. JIN heeft een plan ingediend voor betaalbare woningbouw op de oude gemeentewerf. Echt vlotten wil dat echter niet. Bohncke vroeg om een structureel, bijvoorbeeld tweewekelijks, overleg met de gemeente.

Dat ging fractievoorzitter Toon van Dun (VHP) te ver. Hij kreeg er het gevoel van een ‘gedwongen samenwerking’ bij. ,,Ik vind dat nogal wat. Elke twee weken overleg, dat werkt zo niet. Dat gaat irriteren.” Hugo Maas (PRO5) nam het op voor JIN. Hij diende een motie in waarin de behoefte aan structureel overleg werd benadrukt. PRO5 kreeg uiteindelijk steun van D66, wat te weinig was. Alle andere fracties waren tegen.

In gelul kun je niet wonen

Wethouder d’Haens is een andere mening toegedaan. ,,De gesprekken die we hebben met JIN, zijn constructief. Het plan voor de gemeentewerf ligt er. Dat zijn we aan het beoordelen. Maar we hebben gesprekken met JIN als dat nodig is. In gelul kun je niet wonen, zei een bekende PvdA’er ooit. Als er niets te melden valt, doen we liever gewoon ons werk. We werken niet anders met andere clubs en verenigingen in Bladel.”

Daarmee overtuigde hij Maas niet. Die vond het kwalijk dat er na twee jaar weinig resultaat was bereikt voor de jongerengroep. ,,Ik zou zeggen: we laten dat niet afhangen van de wethouder. We geven hem de opdracht structureel overleg aan te gaan, of hij daar nou wel of geen zin in heeft.” Bladel Transparant bij monde van Paul Wouters vroeg d’Haens de afspraken met JIN nog eens na te lopen. Marco Schoenmakers (CDA) zag de frustratie ook. ,,Ze kunnen niet aan de slag. Daarom nemen ze de wethouder zo op de korrel.”

De uitspraak ‘In gelul kun je niet wonen’ is van de Amsterdamse politicus Jan Schaefer in de tijd dat hij staatssecretaris van Volkshuisvesting was. De voorzitter van de Tweede Kamer waar hij dat zei, vond dat destijds onwelvoeglijk taalgebruik. De zin werd in de notulen opgenomen als ‘In geouwehoer kun je niet wonen’.