Fysiotherapeut Sjaak Coenen uit Riethoven behandelt in zijn eerste boek de zelfregie van het leven

RIETHOVEN - Fysiotherapeut Sjaak Coenen zag ze voorbijkomen in zijn praktijk: patiënten met ernstige aandoeningen en beperkingen die desondanks gezegend waren met een enorme geestelijke veerkracht. Ze inspireerden hem tot het schrijven van een boek over kwaliteit van leven en mindset.

,,Omdat ik zo onder de indruk was én ben van deze mensen en de power die zij tonen, wilde ik het graag vastleggen in een boek. Ik heb met hen diverse gesprekken gevoerd en dat maakte een overlapping zichtbaar.”

Coenen, eigenaar van fysiotherapiepraktijk Coenen in Riethoven, heeft deze week het boek met de titel Kiezen en zelfregie uitgebracht. Hierin bespreekt hij de unieke mindset die een vijftal patiënten uit zijn praktijk heeft, ondanks hun aandoening. Het zijn patiënten met uiteenlopende, maar zeer ernstige diagnoses, onder wie een vrouw met niet aangeboren hersenletsel (NAH), iemand met een heupfractuur, Duchenne spierdystrofie, maar ook een patiënt met lymfeklierkanker.

Veerkracht

Coenen: ,,De overeenkomst tussen hen is de positiviteit en de veerkracht waarmee zij in het leven staan. Ze hebben allemaal een ontzettend sterk doorzettingsvermogen en een groot vertrouwen in zichzelf en de toekomst. De zorg die ze daarnaast aan zichzelf en anderen geven is hoog en daar halen ze energie uit. Ook het sociale vangnet, dat kenmerkend is voor deze patiënten, maakt hen sterker.”

Coenen behandelt in zijn boek, naast het levensverhaal van de vijf patiënten, ook de theorie achter de aandoening en het tot stand komen van zelfregie. ,,Door dit stukje theorie is het boek ook interessant voor bijvoorbeeld paramedici. Het heeft een dubbele functie: het persoonlijke wordt gecombineerd met de medische feiten.”

Bij de theoretische uitleg maakt Coenen gebruik van zelfgemaakte tekeningen en metaforen. Elke casus wordt afgesloten met ‘Tips voor het leven’ van de deelnemers. Coenen wil met het boek een inspiratiebron bieden voor andere mensen.

Het maken van het boek heeft Coenen zo geïnspireerd, dat hij door wil gaan met schrijven. Een nieuw boek over revalideren is al in de maak. ,,Ik heb er een nieuwe passie bij gekregen.”

Zijn boek Kiezen en zelfregie is niet verkrijgbaar in de winkel, maar wel via de praktijk Coenen en via info@coenenfysiotherapie.nl. Een deel van de opbrengst gaat naar de Hersenstichting Nederland.