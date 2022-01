Gaan Hulselnaren hun laatste winkel kwijtraken? Welkoop oriënteert zich op Reusel

De winkel in plant- en dierbenodigdheden en vrijetijdsspullen die gevestigd is aan het Vooreind in Hulsel, was daar ooit de opvolger van de Boerenbond en wordt door veel Hulselnaren nog zo aangeduid.

Een adviseur in retail deed aan de directie van Welkoop het voorstel om naar Reusel te verhuizen. Hij had daarvoor een zichtkavel op industrieterrein Kleine Hoeven in Reusel op het oog, een nog niet ingevulde kavel direct aan de rotonde bij de N284/Hamelendijk.

Geen detailhandel toegestaan

Het probleem is echter dat op Kleine Hoeven in principe geen detailhandel toegestaan is. Daarom benaderde de bemiddelaar hiervoor afgelopen jaar de gemeente. In het antwoord van de gemeente werd er opnieuw op gewezen dat er geen detailhandel is toegestaan. Eerder werd enkel voor een mogelijke komst van Van Kranenbroek naar Reusel een uitzondering gemaakt, maar dat werd nooit concreet ingevuld.

In het Reuselse plan voor Welkoop zag de initiatiefnemer op de hoekkavel van 3390 vierkante meter ruimte voor de bouw van een winkel van circa 2000 m². De nieuwbouw zou duurzaam worden gebouwd en er zou ook ruimte zijn voor een vuurwerkbunker. Ook zou er een parkeerterrein komen voor circa 65 auto’s.

Zichtbaarheid

Om het probleem met het bestemmingsplan te omzeilen kwam de initiatiefnemer ook nog met het voorstel om deze kavel aan de rand van het bestemmingsplan buiten het industrieterrein te laten vallen. Vanaf het perceel zouden er dan eigen opritten moeten komen. Met de verhuizing zou de ‘zichtbaarheid’ van Welkoop aanzienlijk moeten verbeteren, ook al zit die in Hulsel nu ook aan een doorgaande weg.

Door de vrijkomende ruimte op de locatie van Welkoop in Reusel, ziet de initiatiefnemer ruimte om een nieuwbouwwijk voor jonge starters te realiseren. In totaal gaat het om 11.280 m² grond die daarvoor beschikbaar zou kunnen komen. Hierop is ruimte voor circa 40 tot 50 rijtjeswoningen met tuin.

Geen serieus plan

Maar terwijl de gemeente Reusel-De Mierden na de eerste schriftelijke vragen wachtte op een concreet voorstel kwam dat er nooit, ook niet vanuit de directie van Welkoop. De wethouders Van de Noort (ruimtelijke ordening) en Rombouts (Kleine Hoeven) van Reusel-De Mierden stellen dan ook dat ze het nooit als een serieus plan hebben beoordeeld.

Voor de Dorpsraad Hulsel is het wel aanleiding om eens na te denken over de toekomst van het dorp en de voorzieningen die men graag wil behouden.