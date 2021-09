Game, set & match: Tennisvereniging Fidote krijgt eigen banen nu ook in eigendom

Koning Marloes verstoot echtgenoot Michael van troon

27 september LAGE MIERDE - Ook het gildeleven is in zijn volle glorie losgebarsten en floreert als weleer. De ene na de andere traditionele oude koning maakt plaats voor de nieuwe, maar in Lage Mierde bij Gilde Sint Ambrosius 1695 heeft wel een heel bijzondere wisseling plaatsgevonden. Talentvolle Marloes neemt de eretitel van haar echtgenoot Michael over.