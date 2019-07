Gamma in Eersel korte tijd ontruimd na brand

Update Jongetje bijna verdronken in het zwembad van Kemperven­nen in Westerho­ven

15:41 WESTERHOVEN - Verschillende hulpdiensten zijn woensdagmiddag met spoed uitgerukt naar Center Parcs de Kempervennen in Westerhoven. Een jongetje was daar onder water verdwenen in een zwembad. Het slachtoffer werd tijdig naar boven gehaald en is bij kennis.