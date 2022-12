Ganzenbord maakt comeback bij Bakkerijmuseum Luyksgestel

LUYKSGESTEL - Echt iets van vroeger, zou je denken: oud-Hollandse bordspelen. Maar ook de jeugd lijkt ze ontdekt te hebben. Zoals groep acht van basisschool De Klepper uit Luyksgestel. Toen het bakkerijmuseum even verderop in het dorp aanklopte voor hulp bij een ‘groen project’, liepen de leerlingen daar meteen warm voor. Woensdag vulde de groep het buitenganzenbord, ook wel ‘Be Leef’ ganzenbord gedoopt, met allerlei groene ingrediënten.

Het levensgrote buitenganzenbord ís ook een beleefbord als je er met je blote voeten overheen loopt. Dat is na het begin van de klus in de voortuin van het bakkerijmuseum ook meteen duidelijk. Na een korte uitleg van beheerder Elly Verrijt aan juf Danique en haar 27 leerlingen worden de vierkante en langwerpige vlakken in het lichtblauw gekleurde houten frame in rap tempo gevuld met zand, dennenappels, eikels, houtsnippers en dennentwijgjes. En als je daar zonder schoenen overheen loopt, beleef je al dat natuurlijk spul vanzelf.

Freek Nent (11), die om de hoek aan de Rijt woont, vindt het een leuk werkje om de vakken te vullen. „Ik speel het ganzenbordspel zelf nog niet thuis, maar dat ga ik wel doen. Een als ik straks langsloop met mijn vriendjes doen we het ganzenbord hier buiten. Het is zeker een leuk idee.” Vanmiddag heeft Nent ook nog een karwei. „Ik werk dan aan mijn surprise.”

Steeds meer glans

Ondertussen krijgen de gaten steeds meer glans met de verschillende vulsels en zijn Verrijt en haar medebeheerder Pjotr Godfried in de weer met een grondboor voor een paneel aan palen met daarop de spelregels en opdrachten vragen van het ganzenspel.

Ook Juul (11) is enthousiast. „Dit is echt gezellig. Veel mensen en bezoekers kunnen hier het spel spelen. Ganzenborden is niet ouderwets hoor. Ik speel het ook met mijn oma. Ik game ook niet, maar doe wel aan toca boca, een nieuw spel om een huis in te richten.”

Quote Een echte doe-groep en ze zijn trots op hun werk Juf Danique

De Klepper heeft volgens de juf een goede rol gehad in het beleefspel. „Toen deze leerlingen nog groep zeven vormden kregen we de vraag mee te doen aan het project. Ze bedachten vragen en ontwierpen opdrachten. Een echte doe-groep en ze zijn trots op hun werk. Het is nu ook fijn voor de kinderen te ontspannen want ze hebben net een toets achter de rug.”

Zodra het bord grotendeels vol, op de lege gaten na waar nog gras in komt, is het tijd voor warme chocomel, een lolly of iets anders lekkers. En natuurlijk gaat ‘acht ’met juf op de groepsfoto in het bord.

Verrijt is blij met het bijzondere spel. Ze heeft inmiddels ook een heuse, passende grote rode dobbelsteen met zwarte stippen in haar hand. „Het ligt hier goed zodat iedereen erbij kan en er ook sociale controle op is. Mijn hoofd borrelt altijd van ideeën. Dit was er ook zo een. Het leverde de Be Green prijs van de gemeente Bergeijk op en daarmee konden we het idee ook uitvoeren", zegt ze. ,,Het is fijn dat samen met de kinderen te doen. In het laatste vak van het spel komt een grote steen te liggen om te symboliseren dat je een kei bent als je het uitgespeeld hebt. Ons bakkerijmuseum biedt hiermee ook een veelzijdige manier van beleven. Binnenkort is het ganzenbord helemaal klaar.”