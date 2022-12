Gedeputeerde ‘heel erg trots’ op reconstructie N395

1972: dat was Europacup 1 voor Ajax, HMVV kampioen én 63 huwelijken in Reusel-De Mierden

REUSEL-De Mierden - Het was een gouden jaar, 1972. Niet alleen omdat Ajax de Europacup 1 won en HMVV in Hooge Mierde kampioen werd, maar ook omdat in Reusel -De Mierden 63 huwelijken werden gesloten die nu nog stand houden. Voor 43 van de - inmiddels gouden - bruidsparen van toen had daarom een huldiging plaats.

