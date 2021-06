Geen bewijs dat dieren in gevaar zijn bij ontmanteling Zwarte Bergen: ‘Geen bomen met nesten gerooid’

Man (40) uit Eersel verkoopt bijna 200 kilo MDMA aan undercover­agent, OM eist vier jaar cel

28 mei EERSEL - Voor zijn rol bij een groot drugstransport naar een criminele familie in Australië, moet een 40-jarige man uit Eersel vier jaar de cel in. Dat is althans de eis van het Openbaar Ministerie. De Brabander zou vier jaar geleden 197 kilo MDMA hebben afgeleverd op een plein in Rotterdam. Of hij ook daadwerkelijk wist dat de drugs naar Australië gingen, is volgens het OM niet duidelijk genoeg.