Geen bezwaren tegen zonneweide Kriekampen, oplevering in 2024

Aannemer Moeskops gaat begin volgend jaar aan de slag met de opvolger van Den Herd in Bladel: ‘We kunnen nu echt aan de gang’

BLADEL - Bladel geeft aannemer Moeskops’ Bouwbedrijf de opdracht voor de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis aan de Markt. Deze start in het eerste kwartaal van volgend jaar. De oplevering is voorzien in december 2024.

8 december