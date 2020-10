Geen café De Snor meer, maar appartementen

Het uit 18 huurappartementen bestaande complex aan de Burgemeester Magneestraat op de plek waar de familie Van Gisbergen decennialang hun roemruchte Café De Snor had, werd vanaf juni 2019 gebouwd door SchipVast. De appartementen meten 68-73 vierkante meter en elk appartement heeft een eigen parkeerplek achter het complex. Het totale perceel is 2252 vierkante meter. Op het achterterrein van 1380 vierkante meter zijn de bergingen en de parkeerplaatsen gemaakt. De huurprijzen zijn vanaf 785 euro per maand. Hiermee zit de huurprijs boven de huurliberalisatiegrens. Vooral senioren en starters die niet in aanmerking komen voor een hypotheek, maar vanwege een te hoog inkomen ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning via een corporatie is dit geschikt.

De verdeling tussen senioren en starters is nu fiftyfifty. Om het geschikt te maken voor senioren is een lift aangebracht, zijn er extra brede gangen en beschikt de badkamer over een tweede toilet. De bewoners betrokken in september hun woning. Wethouder Mathijs Kuijken geeft desgevraagd aan dat het een lang traject is geweest, voordat de bouw kon beginnen. ,,We willen een concentratie van functies in het centrum, maar we willen ook horeca behouden in het centrumgebied. Helaas is dat hier niet gelukt. Wel hebben we nu woningen die geschikt zijn voor zowel starters als senioren. Het voormalige café-zaal De Snor heette tot 1986 De Postduif. Nadat Fred van Gisbergen en zijn vrouw Maria van Gisbergen-Willems uit Hooge Mierde het overnamen gaven ze het de naam De Snor naar de markante snor van Fred. Hij overleed op 65-jarige leeftijd. Maria van Gisbergen-Willems (67) vertelt dat ze het pand 32 jaar heeft bewoond. Na de dood van Fred heeft ze nog tot 2018 het café gerund.