Geen concrete plannen voor tweede Kempisch Bedrijvenpark

BLADEL - Er zijn nog geen concrete plannen voor een tweede Kempisch Bedrijvenpark in de Kempen. Ook is er op het bedrijventerrein in Hapert en de Sleutel in Bladel nog plaats voor nieuwe bedrijven.

Dat antwoordde de Bladelse wethouder Fons d’Haens woensdagavond in de commissie Middelen op vragen van de raadsleden Niels Beerens (CDA), Chris Swaanen (PRO5) en Toon van Dun (VHP). Op de agenda stonden de ambities van Kempische bedrijventerreinen.

Swaanen had vernomen dat er in de regio Eindhoven een overaanbod aan bedrijventerreinen is. Een aantal vierkante meters zou intussen geschrapt zijn. Hij wilde weten wat dat voor de Kempen betekent. De Kempen vormt in Zuidoost-Brabant een apart ecosysteem, antwoordde d’Haens. Ondernemers hebben doorgaans weinig trek om te verhuizen naar een plek buiten de Kempen.

Vergrijzing in de Kempengemeenten

De prognose is dat de Kempengemeenten langzaamaan vergrijzen. Daarmee neemt de beroepsbevolking af. ,,U vraagt of wij moeten anticiperen op krimp. Onze insteek is: Zolang er vraag is naar economische groei, proberen wij die te faciliteren. We gaan niet inspelen op een mogelijke krimp.”

Bij vergrijzing wordt het aanbod van werknemers schaars en dus duurder voor ondernemers. ,,Maar die ontwikkeling biedt bedrijven andere mogelijkheden, zoals verregaande robotisering. Dat is ook al gaande.”

Beerens vond dat de Kempengemeenten geen moment te verliezen hebben in hun zoektocht naar een tweede KBP. ,,Dat is een heel proces. Ik zou snel op zoek gaan naar locaties", zei hij. Swaanen onderstreepte het belang van het landelijk karakter van de Kempen. Voor hem hoefde Bladel niet ‘blind voor groei, groei groei’ te gaan. Daar reageerde Van Dun op. ,,Als ik Swaanen zo hoor , hebben we over vijftien of twintig jaar nog steeds geen tweede KBP. Op het huidige KBP zijn we erg trots, maar het heeft heel wat jaartjes geduurd eer er wat lag. De visie van PRO5 deel ik niet.”

Swaanen informeerde naar de stand van verduurzaming bij bedrijven, want dat liep niet erg hard. De wethouder beaamde dat. Het aanleggen van zonnepanelen op daken blijft achter. Probleem is de betrekkelijke netwerkcapaciteit van Enexis. Opgewekte energie kan niet altijd geplaatst worden. Er loopt een experiment bij VDL om batterijen te hergebruiken hiervoor. ,,Je moet energie ook weer kunnen verdelen als er vraag naar is", aldus d’Haens.

Frustrerend voor ondernemers

Als een bedrijf zelfopgewekte energie wil gebruiken is er niets aan de hand, zei hij. ,,Zo gauw het ene bedrijf aan het andere wil leveren, wordt het een ander verhaal.” Er wordt nu gekeken of er een lokale clustering van bedrijven tot stand gebracht kan worden. Daarvoor zijn wettelijke en administratieve hobbels te nemen. De gemeente onderzoekt dat.

Voor voortvarende ondernemers die willen verduurzamen, is het frustrerend, aldus d’Haens. ,,Je wilt graag meedoen, maar krijgt nul op rekest. Dat komt niet door ons maar door Enexis. Het gaat nu eenmaal niet zoals we het graag willen.”

