Geen derby? Dan ook geen derde helft... Sportclubs vrezen inkomstenderving

Brandhaard Bergeijk: ‘Geen duidelijk herleidba­re bron’

21 september BERGEIJK - Nergens in Zuidoost-Brabant is het aantal besmettingen procentueel zo hoog als in Bergeijk. En dat hakt erin in het dorp. Maar er is geen sprake van één besmettingshaard, meldt GGD Zuidoost-Brabant.