Geen dwangsom meer voor café d'n Bel in Bladel

BLADEL - Bladel heft een dwangsom op die café D’n Bel aan de Markt in Bladel boven het hoofd hing. Daar zat de toenmalige exploitant in december 2017 aan vast omdat hij de geluidsnormen had overtreden. Als hij dat weer zou doen, zou hij een boete moeten betalen, bepaalde de rechtbank.