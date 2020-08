Geen dwangsom voor Veco in Westerhoven, wel werk aan de winkel

Overlast van wildcros­sen in de gemeente Eersel: ‘Twee minuten, en ze zijn weg’

17 augustus STEENSEL - Wandelend door de bossen luiden dorpsraadleden de noodklok over de hinder door wildcrossers in de gemeente Eersel. ,,Zondagochtend is het hier echt gevaarlijk. Ik hoor ze wel aankomen, zij mij niet. Wandelaars schrikken er van."