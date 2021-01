Geen eigen familiewapen? Ingrid uit Hapert helpt om er een te bedenken

Natuurlijk begon de interesse van de geboren Stiphoutse bij de vraag of haar eigen familie in het bezit was van een familiewapen. Ze had er niet meteen een verwacht, maar er bleek toch meer bekend dan ze gedacht had. ,,Je kunt hiervoor bij de Nederlandse Geneologische Vereniging in Bunnik terecht", legt ze uit.

Toen ze dat zelf deed, kwam er zowaar een bescheiden Holtrust-wapen uit de documenten tevoorschijn. ,,Het waren wat schetsen van een boom en een vogeltje. Dat was nogal een verrassing. Ik ben me er in gaan verdiepen.” Ze maakte een uitgewerkte en een definitieve versie, die ook geregistreerd is.

Niet alleen van de adel

Volgens haar zijn er meer families met een eigen wapen dan je zou denken. ,,Het is niet alleen iets van de adel. Ook vele andere families hebben er een.” Twee vragen zijn belangrijk voor wie er een wil maken: hoe ziet je persoonlijke stamboom er uit en bestaat er al een familiewapen?

,,Je moet een beetje je familie kennen en weten wat die mensen gedaan hebben”, zegt Holtrust. ,,Uit wat voor gebied komen ze? Wat waren hun beroepen? Soms kun je ook iets met een duidelijke achternaam.”

Quote Je kunt zelf met papier en kleurpotlo­den aan het werk.” Ingrid Holtrust, Familiewapendeskundige

Veel wapens zijn de eenvoud zelve. ,,Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het leukste is dat er een familieverhaal achter zit.”

Normaal geeft Holtrust workshops familiewapen maken, maar dat is er nu door corona niet bij. In plaats daarvan maakte ze een video van een mini-workshop. Die is te vinden op YouTube. ,,Je kunt zelf met papier en kleurpotloden aan het werk. Je leert hoe anderen er een gemaakt hebben. Ik laat voorbeelden zien. Dit is een lastige tijd waarin we moeten delen, vind ik. Het is ook leuk om het er samen over te hebben. Je hebt de verhalen over je familie nodig. Daar hebben we nu ook de tijd voor.”

Drie stippen en twee kleuren

Het is niet zo dat je vastzit aan een wapen omdat de vorig generatie er al een bedacht heeft. ,,Kijk, dat wapen is er niet voor niks. Daar hebben anderen al over nagedacht. Maar het staat je vrij onderdelen daarvan mee te nemen in je eigen ontwerp.”

Is ze wapens tegengekomen die ze niet mooi vindt? ,,Ja. Een wapen met twee kleuren en drie stippen erop. Dat is wel erg simpel. Het kan ook beetje té eenvoudig zijn. Maar neem het wapen van de familie Zuylen, bekend van dat kasteel bij Utrecht. Dat zijn drie zuilen naast elkaar. Dat heeft dan wel weer wat.”