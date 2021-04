Geen feest, wel een presentje aan huis voor Bergeijkse huwelijksjubilarissen

Drie belasting­ta­rie­ven voor toeristen in Oirschot

3 april Kom je naar de gemeente Oirschot met je caravan of camper, dan betaal je een ander belastingtarief dan als hotelgast of gast in een groepsaccommodatie. Op die manier wil de gemeente Oirschot het aantrekkelijk houden voor toeristen om er te verblijven.