Geen Flying Dutch op E3-strand in Eersel

EERSEL - Het eendaagse festival The Flying Dutch keert dit jaar niet terug op het E3-strand in Eersel. Dat melden diverse bronnen aan deze krant. Ook heeft de gemeente Eersel nog geen vergunningaanvraag ontvangen.

Organisator Alda Events hult zich vooralsnog in stilzwijgen en reageert niet op vragen van deze krant. Desondanks wijst alles erop dat The Flying Dutch dit jaar in elk geval niet plaatsvindt op het E3-strand. Bij de gemeente Eersel is nog geen vergunning aangevraagd. ,,Bij vorige edities was dat aan het begin van het jaar al lang gedaan", zegt een gemeentewoordvoerder. Ook is de kaartverkoop nog niet gestart, waar dat voorheen begin februari wel zo was.

Website

Op de website van The Flying Dutch wordt met geen woord gerept over de editie van 2019. De laatste post op de Facebookpagina dateert van 5 juni 2018: ,,Zien we jullie op onze 5 jaar jubileumeditie weer?" Nadat in voorgaande jaren al andere festivals stopten, lijkt The Flying Dutch dit jaar het tweede te zijn dat een pas op de plaats maakt. Ook het 40Up Zomerfestival stopt na drie edities voorlopig. De publieke belangstelling lijkt bij beide te veel te zijn afgenomen.

The Flying Dutch beleefde in 2015 een stormachtige start op Strijp-S. De tien bekendste dj's van ons land pendelden per helikopter tussen Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. Onder hen waren Tiësto, Armin van Buuren en Hardwell. De eerste editie trok 30.000 bezoekers, te veel voor Strijp-S.