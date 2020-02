Geen folders meer zonder brievenbussticker in Bergeijk

Het college van Bergeijk heeft op verzoek van de raad een plan uitgewerkt om het systeem om te draaien. Inwoners krijgen niet meer automatisch reclamefolders in de bus, tenzij ze een ja-ja-sticker erop hebt geplakt. Geen sticker betekent voortaan in Bergeijk: geen ongeadresseerde reclamefolders meer, alleen nog de huis-aan-huis-bladen, zoals de Eyckelbergh. „Daarin staan de gemeentelijke publicaties”, legt wethouder Stef Luijten uit. Wie niets wil ontvangen, plakt een nee-nee-sticker.

De nieuwe systematiek moet een besparing van ruim 77.000 kilo papieren afval opleveren, met alle milieuwinst van dien. Als de raad later deze maand instemt met het voorstel - en alles wees daar dinsdag in de commissievergadering op - krijgen de inwoners een brief met uitleg en twee stickers (ja-ja en nee-nee) in de bus. Dan wordt het per 1 juli ingevoerd.