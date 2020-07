Geen gele trui, wel een snoepzak bij Dikke Banden Race in Duizel

DUIZEL - De stichting ‘Om de gele trui’ in Duizel kneep zich in de handen toen de vergunning om een deel van de jaarlijkse wielerwedstrijd te organiseren alsnog op de mat viel.

Niet het gebruikelijke deelnemersveld met sterke amateurs, maar enkel de jeugdcategorieën op gewone fietsen ofwel de Dikke Banden Race kon wel doorgaan. De jeugd van vier tot en met twaalf jaar maakte er in een echte strijd van.

Yochem Maas (5) wrijft nog eens over de gouden bel van zijn blauwe crossfiets. Hij staat aan de start van zijn allereerste wielerwedstrijdje en hij heeft er erg veel zin in. Tussen vijftien andere deelnemers in de jongste categorie (4 en 5 jaar) let hij op het signaal dat er gaat komen. En dat komt er. Als er een arm naar beneden gaat met daarbij het woord ‘start’, springt hij net als de anderen op zijn fiets om zo snel mogelijk weg te gaan. Aan de zijkant staat Linda (ook 5 jaar) en voor haar is de wedstrijd meteen over door een valpartij. Met een pleister op haar knie verdwijnen de tranen en ontbrandt in de koers de strijd.

Op het parcours van 1,2 kilometer rijden de jongsten één ronde. Sep Kasteleins steekt na drie minuten juichend een arm in de lucht als hij als eerste finisht. ,,Maar het gaat meer om deelnemen dan om het winnen”, legt Pieter Keeris van de organisatie uit. ,,Duizel is wielrennen en voor het publiek is wielrennen de gele trui. We zijn al content dat we dit voor de kleinsten kunnen doen en elke deelnemer krijgt een bidon, een snoepzak en een medaille. Oké, voor de winnaar zijn er nog wat kleine prijsjes.”

Camping

Yochem Maas puft uit van zijn rondje, hij is negende geworden en is er erg tevreden mee, net als moeder Linda. ,,Normaal gesproken zaten we nu op een camping in Frankrijk, maar door het gedoe rond corona hebben we maar andere keuzes gemaakt, daarom kan Yochem hier meedoen.”

,,We hebben dit jaar tot wel vijftig deelnemers, fors meer dan andere jaren,” stelt Pieter Keeris vast. ,,Waarschijnlijk zijn er meer mensen thuisgebleven, alleen daarom is het al mooi dat we de jeugd dit kunnen bieden.”

In een van de volgende categorieën staat Julian Baselmans klaar voor de start bij de 8-9 jarigen. ,,Normaal is voetbal mijn sport,” legt hij uit. ,,Ik speel in een team bij Dosko’32, daarom is het wielrennen maar voor één dag voor mij.” Zijn vriendje Harm Kox verwacht veel van de wedstrijd, want hij heeft door veel oefenen de blaren op zijn vingers.