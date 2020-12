Geen gesjouw meer in Bladel dankzij kerststal op wielen

Wim Schellekens, Harrie Wouters, Harry Roijmans en Bram Timmers hebben er van juli tot en met oktober aan gewerkt. Ze gebruikten het onderstel van een stacaravan als drager. Het plaatsen van de volledig nieuwe kerststal is nu een peulenschil.

,,Dat was ook hard nodig”, verzucht Jos Leermakers van de Vereniging Vrienden van de Kerststal. ,,Onze vrijwilligers worden ouder en het was elk jaar een hele klus om alles van de gemeentewerf naar de locatie te vervoeren. Daar moest het ook weer opgebouwd worden. Een hele dag werk. Dat was zwaar.”

De Bladelse kerststal staat er sinds 1988. Eerst bij het gemeentehuis, daarna op de markt. Nu is het al vele jaren een publiekstrekker op het kerkplein. Veertig vrijwilligers houden er op toerbeurt de wacht. ’s Avonds gaat het vee naar een veilige stal.

Welkom uitje

,,Een wandeling naar de kerststal is een welkom uitje in de kerstperiode. Vooral het knikengeltje, dat vriendelijk buigt voor elke munt die geofferd wordt, is een trekpleister. Het werkt weer perfect, nadat het op het PiusX-college is gerenoveerd door leerlingen van de afdeling Techniek”, weet Jeanne Clemens te vertellen over dit tijdloos fenomeen.

Ze is nu drie jaar voorzitter van de vereniging: ,,Het was elk jaar een gesjor en gesjouw. Ik wilde de organisatie wat stroomlijnen”, kijkt ze tevreden naar het eerste resultaat. Het volgende project staat op de agenda: ,,De beelden zijn versleten. Die gaan we volgend jaar vernieuwen. Wie een idee daarvoor heeft, mag me bellen.”

Elk jaar wordt de opbrengst van de kerststal geschonken aan een goed doel. Leermakers: ,,Geen grote stichtingen. Er moet een plaatselijk binding zijn.” Nu is dat een onderwijsproject ‘Wonderful’ dat Lilian en Rudo van Rooij in Ethiopië ondersteunen.

Helaas is er geen feestelijke opening op eerste kerstdag. ,,Dan was het altijd extra druk, zegt Jeanne Clemens. ,,Er is een coronaproof looproute en onze bewakers houden een oogje in het zeil. Bij het knikengeltje staat ook handgel. Dan is dat ook veilig.”

De kerststal is dagelijks te bezichtigen van 10.00-18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt om 20.00 uur gesloten.