Geen hogere lasten in Bladel, kosten voor afvalstoffen gaan zelfs omlaag

BLADEL - Bladel verhoogt de ozb voor volgend jaar alleen trendmatig. De kosten voor afvalstoffen gaan zelfs een procent omlaag. ,,Dat kunnen we doen omdat we er financieel goed voor staan", zegt de Bladelse wethouder Wim van der Linden van Financiën.

Bladel heeft, net als andere gemeenten, te kampen gehad met extra uitgaven voor jeugdzorg. De gemeente heeft ruim 1,1 miljoen euro van het Rijk gekregen om die tegenvaller op te vangen. ,,De afgelopen jaren zijn de uitgaven voor jeugdzorg door de stijgende vraag doorlopend gestegen", zegt de wethouder. ,,Daar stond eerst onvoldoende compensatie door het Rijk tegenover. We hebben daar in eerste instantie zelf middelen op moeten inzetten.” De komende drie jaar mag Bladel daar nog extra inkomsten voor verwachten, hoewel die geleidelijk aan zullen afnemen.

De vraag naar jeugdzorg nam dermate toe dat een instelling als de jeugdbescherming in Brabant daar niet voldoende in mee kon gaan. Een gebrek aan personeel is daarvan de oorzaak. In de Kempen is daarom de druk op het Centrum voor Jeugd en Gezin toegenomen.

Gemeenschapshuis aan de Markt en Egyptische Poort

De gemeente heeft rekening te houden met twee grote projecten. Dat betreft de komst van het gemeenschapshuis naar de Markt en de herontwikkeling van de Egyptische Poort. Bladel is druk met de voorbereidingen voor de opvolger van Den Herd. Dat project loopt al twee jaar. De gemeenteraad moet er nog mee akkoord gaan. Er is een bedrag van circa twintig miljoen euro voor opgenomen in de begroting.

,,We willen dat voorstel graag voor de verkiezingen in maart in de raad brengen", zegt Van der Linden. ,,We hebben vóór dat moment nog twee raadsvergaderingen te gaan. Financieel kunnen we het aan.” De uitgave is een van de grootste en wellicht dé grootste die de gemeente ooit heeft gedaan voor een project.

Partijen hebben hun bedenkingen

Het tweede initiatief gaat over de gebiedsontwikkeling in de Egyptische Poort. Hier gaat het om een sportaccommodatie met zwembad, fitness, fysiotherapie, kinderdagverblijf en horeca, tezamen met een recreatievijver en woningen. ,,Er zijn partijen in de gemeenteraad die daar enthousiast over zijn, maar er zijn er ook die hun bedenkingen hebben. Toch hopen we dat er voor het einde van deze bestuursperiode een beslissing over valt.” De gemeente wil voor maart zicht te hebben op de uitgaven hiervoor.

Ondanks die stevige uitgaven houdt Bladel een reserve van tien miljoen euro. Daarmee scoort de gemeente binnen de Kempengemeenten niet slecht. Formeel moet Bladel minstens 1,5 miljoen euro aanhouden als reserve.