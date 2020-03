Geen huldiging baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel na drie keer goud

„Harrie heeft geen tijd, hij gaat morgen op vakantie”, laat burgemeester Arinda Callewaert van Bergeijk weten. Het college gaat wel proberen de wereldkampioen voor die tijd nog persoonlijk de felicitaties over te brengen. Maar of dat gaat lukken is de vraag, zegt Callewaert.

Lavreysen won goud op de sprint, teamsprint en de keirin. De WK-titels op die eerste twee disciplines haalde hij vorig jaar ook al binnen. Toen was er wel een drukbezochte huldiging in zijn dorp.

Focus ligt ergens anders

Met de Olympische Spelen in Japan nog in het verschiet deze zomer ligt de focus voor Lavreysen ergens anders, bevestigde hij na afloop van het WK in Berlijn. „Twee weken vrij, met mijn vriendin naar Praag. De druk er even af, want dit kun je geen vijf maanden vasthouden. Daarna gaan we het weer helemaal opbouwen.”