Geen huurverhoging woningen De Zaligheden

Groen licht van de rechter voor trainings­cen­trum in de Donk (Vessem)

14:41 VESSEM - De gemeente heeft terecht een bouwvergunning verleend voor een ‘multifunctionele ruimte voor trainingen’ in buurtschap de Donk, zo oordeelt de bestuursrechter in Den Bosch. Enkele buurtbewoners kwamen eerder in verweer tegen de komst van de trainingsruimte.