Geen ‘kamperen bij de boer’ voor jeugd Bladel en Reusel

BLADEL - Jongeren in Bladel en Reusel-De Mierden kunnen dit jaar niet deelnemen aan iets wat al jaren een traditie is: kamperen bij de boer ter afsluiting van het schooljaar. De twee gemeenten vinden het onverantwoord daar toestemming voor te geven.

Ieder jaar kijken veel jongeren ernaar uit. Samen met vrienden en vriendinnen ontspannen recreëren na een vermoeiend schooljaar, meestal op een terrein bij een boerderij. De laatste jaren is dit ‘kamperen bij de boer’ een goed gebruik geworden. Meestal gebeurt dit in of rond de eerste week van juli, als de scholen net dicht zijn gegaan.

Vanaf 1 juli mogen de campings weer gasten ontvangen. Dat zou betekenen dat het kamperen bij de boer voor de jeugd ook mogelijk is. Bladel en Reusel-De Mierden hebben uitgebreid overlegd of dit wenselijk is.

Hygiënemaatregelen

Voor alle campings gelden strikte voorwaarden waaraan zij zich moeten houden. Zo gelden er strenge hygiënemaatregelen voor sanitaire voorzieningen. Ook moeten gasten op de campings, behalve wanneer ze samen een huishouden vormen (samen in één huis wonen), zich houden aan de 1,5 meter afstandsregel. Campings zijn verplicht om hiervoor te zorgen.

De twee gemeenten vinden dat de maatregelen voor het kamperen bij de boer vrijwel onmogelijk te organiseren zijn én na te leven. ‘Dat kan van jongeren ook niet verlangd worden. De strikte regels gaan eigenlijk in tegen vrijwel alles waar het kamperen onder normale omstandigheden voor zou mogen staan', schrijft Bladel op de gemeentesite.

Geen huishouden

Het risico voor besmetting van de groepen recreërende jongeren uit verschillende gezinnen neemt daarmee voor anderen toe. De gemeenten verwachten op korte termijn geen versoepeling voor de regels voor overnachtingen van groepen die niet samen een huishouden vormen.

Jeugdcoach Tom Roijmans beseft dat het voor jongeren een tegenvaller is, de zoveelste in deze coronatijd. ,,Het is erg jammer, maar begrijpelijk. Het is een afweging waarbij de gezondheid voorop staat. Dit valt goed uit te leggen.”