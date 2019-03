Geen migranten op camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel

Bergeijk heeft richtlijnen opgesteld voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. De gemeente zit dringend verlegen om onderdak voor deze doelgroep. Er moeten er op termijn 500 geplaatst worden. Bergeijk ziet daarom initiatieven in de gemeente graag tegemoet. De gemeente wil dat de locaties waar de migranten wonen, gespreid worden over de gemeente. Er zijn drie categorieën: maximaal vijftien, dertig en tachtig. De gemeenteraad moet de richtlijnen overigens nog bekrachtigen.

Werkconsult-ondernemer Van Os heeft de Zwarte Bergen overgenomen. In afwachting van een duidelijke eindbestemming voor het park had hij voor drie jaar 200 à 300 migranten willen huisvesten. Nu dat er niet meer dan tachtig kunnen worden, ziet Van Os van een aanvraag bij de gemeente af. ,,We gaan met de gemeente in overleg wat er de komende jaren verder nog kan met de camping. We hadden al een gat in de begroting. Dat wordt nu alleen maar groter.”