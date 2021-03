Geen ‘Mississippi Blues’ meer voor toneelclub Keskenoate

Een hele grote productie moest het worden. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Keskenoate zou de vereniging in de nazomer van 2020 een eigen bewerking van ‘O brother, where art thou?’ brengen, onder de titel ‘Mississippi Blues’. De film van de regisserende broers Coen, met George Clooney in de hoofdrol en doorspekt met bluegrass muziek, was wereldwijd een succes.

Keskenoate wilde knallen

Muzikaal leider Marcel Cuypers bewerkte een twaalftal muziekcomposities uit die film en voorzag ze van eigen, Nederlandse teksten. Keskenoate wilde graag nog eens knallen, met een groot project, zoals ze in recente jaren met enige regelmaat deden, met bijvoorbeeld het rocktheater ‘Moulin Rouge’, de eigen speelfilm ‘In de naam van de vader’ en het actiespektakel ‘Troje’, dat in een kas werd gespeeld.

Bij ‘Mississippi Blues’ waren een kleine honderd mensen betrokken: acteurs van de eigen vereniging, maar ook een grote groep muzikanten, decorbouwers, figuranten en technici. De voorstelling zou tien keer gespeeld worden, in de openlucht, bij De Cultuurboerderij in Westelbeers. Al eind 2019 startten de voorbereidingen en de repetities, maar door de coronamaatregelen stuitte Keskenoate al snel op een muur van beperkingen.

Repetities moesten steeds weer worden uitgesteld en de uitvoeringen werden doorgeschoven naar 2021. Dat bleef niet zonder gevolgen, vertelt Jan Adriaans, regisseur en lid van het productieteam. ,,Ik zag nog lang mogelijkheden om de voorstelling toch nog te realiseren, na een veelbelovende start. Maar na een jaar vol beperkingen heeft meer dan de helft van de spelers van Keskenoate zich teruggetrokken. Daarbij komt de onzekerheid wanneer we repetities kunnen en mogen hervatten. Daarmee verdween het aanvankelijke plezier en het enthousiasme om vol overgave aan ‘Mississippi Blues’ te werken. Daarom hebben we helaas moeten besluiten het hele proces te stoppen.”

Of dit project van Keskenoate misschien in de toekomst nog het levenslicht ziet, weet Adriaans nog niet. ,,Alles gaat voorlopig de kast in en we zien wel of de laag stof erop zal toenemen, of dat er ooit nog iets mee gedaan wordt”, zo klinkt het berustend.