Geen (nieuwe) windmolens in Oirschot, gemeente maakt einde aan geruchtenstroom

Anja Das wil met bingoavon­den geld ophalen voor kankerbe­strij­ding: ‘Iedereen heeft zijn eigen verhaal’

WINTELRE - Dagelijks is Anja Das (56) een paar uur druk met de organisatie van haar bingoavonden in De Rosdoek in Wintelre. Ze wil daarmee zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. 30 november is de eerste avond.

23 november