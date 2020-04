Geen onderzoek meer, wel acties voor Beatrix Spierfonds

De 12-jarige Bladelse scholier lijdt sinds drie jaar aan een onduidelijke spierziekte. Zijn aandoening manifesteert zich in zijn spiervezels en hersenen. Het ziektebeeld is zo zeldzaam dat er zelfs geen naam voor is. Spieronderzoeken, MRI’s en echo’s gaven geen duidelijkheid. Er is geen prognose, laat staan een remedie. ,,Er valt voorlopig even niets meer te onderzoeken”, zegt moeder Saskia van Es. Haar zoon moet het nu doen met therapie van Blixembosch, om zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. ,,Vier jaar geleden handbalde hij nog bij Saturnus. Bram is nog steeds een vrolijke, lieve en opgewekte jongen, maar het is elke dag afwachten hoe zijn toestand is.”

Dat wil niet zeggen dat Bram bij de pakken neerzit. Hij zette zelf een actie op om mobieltjes en klein ict-materiaal in te zamelen voor recyclebedrijf We-Collect. De opbrengst gaat naar het Beatrix Spierfonds.

Verzamelbak

In de voortuin van hun huis aan de Doollandweg 52 in Bladel staat een grote verzamelbak. Maar ook zijn moeder zit niet stil. Samen met vriendin en buurtgenote Kitty van Gils is ze in de actiemodus geschoten. ,,Ik ken het gezin, omdat mijn zoon Jochem al vanaf de kleuterschool vriend is van Bas, de oudere broer van Bram. Een kind van mij is overleden. Ik weet dus wat het is om te leven met deze zorg voor je kind”, vertelt Van Gils.

Ze zet haar hobby in voor het goede doel. Dat is schilderen. Via haar Facebookpagina verkoopt ze schilderijen van dieren, bloemen en planten. De opbrengst gaat naar de actie van Bram. Moeder Saskia zelf is verslingerd aan haken en breien. Haar werkstukken, en die van enkele andere handwerksters zijn ook via Facebook te koop.

Het tweetal stond al op enkele braderieën om de verkoop te stimuleren. Ook via een hobbywinkel verkochten ze spullen. Door de coronamaatregelen is dit echter voorlopig niet meer mogelijk. Via de Facebookpagina’s van de acties kunnen artikelen wel gekocht worden. Gewoon een bedrag doneren kan natuurlijk ook. ,,Alles komt op de actiepagina van Bram te staan. We willen volledig transparant zijn”, zegt moeder.