Geen optocht in Pieregat, dan maar digitaal

In Steensel is al een tijd geen carnavalsvereniging meer met prins en gevolg. Maar de optocht is niet weggeweest. Esther Stappers en Pepijn Caers tekenen de laatste jaren voor de organisatie. Stappers: ,,Toen bleek dat de tocht door corona niet door kon gaan, kwamen we met dit alternatief. In Steensel is de optocht altijd klein, grote wagens ontbreken en we moeten steeds meer moeite doen om deelnemers enthousiast te maken. Vaak is het last minute werk, maar het lukt tot nu toe altijd. Dus belangrijk dat we ook dit jaar van ons laten horen.”