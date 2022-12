Geen pepernoten in Bladel, maar Apennoten met kist vol sintliedjes

Ze kwamen van Bas Fortgens en Saskia Voorbach van het Zapp-programma ‘Apennoten’. Met hun voorstelling ‘Een kist vol sintliedjes’ bezorgden ze zo’n dertig, bijna allemaal als sint of piet gemutste, kinderen een muzikale middag als opwarmertje voor pakjesavond.

Het toneelhuis van Cultureel Centrum Den Herd was net groot genoeg om alle bezoekers een zitplaats te geven. Dat was eigenlijk niet nodig. De uitnodiging om naar voren te komen was voor de meeste bezoekertjes voldoende om de hele voorstelling staande vanaf de eerste rang te volgen.

Er zijn er echter ook, die het nog even afkijken en bij mama, papa, oma of opa blijven zitten. Dat deden ook de twee nichtjes Lenne en Ida. Bij de Pietengym kwamen ze wel van hun stoel.

Quote Het past in ons Sinter­klaas­pro­gram­ma Zussen Vosters

,,Ze kennen het van de televisie. Het is een leuk programma met al die liedjes”, vertelden hun moeders, de zussen Vosters. ,,Het past in ons sinterklaasprogramma. Vanmiddag hebben we al pakjes uitgepakt bij opa en oma. Hopelijk staat er maandagavond nog iets klaar.”

Pepernotenblues

Interactief, noemt de zangeres hun voorstelling, die helemaal aansluit op de dagelijkse uitzendingen op NPO 3. Alleen zingt daar Nienke van den Berg. Vanwege ziekte werd ze deze zondag vervangen door Saskia Voorbach. Bas Fortgens, een van de bedenkers van het programma, begeleidde haar op gitaar.

Ze boeiden de kinderen in de intieme setting op het toneel, met de voorwerpen uit de liedjeskist die steeds een aanloopje waren naar bekende of nieuwe sinterklaasdeuntjes. Zowel de Pepernotenblues als de Pepernotensamba kwamen zondagmiddag op die manier voorbij, ter afwisseling van de traditionelere sinterklaasmuziek.

Vingers omhoog

Enthousiast gingen de vingers omhoog toen Saskia Voorbach om medewerking vroeg. Of het als windmaker, wekker, hulppietje of Paashaas was, de meesten wilden een bijdrage leveren aan de show. Vol vuur zongen ze mee. Ook de nieuwe liedjes vielen in goede aarde.

Renate Mathijssen van de theatercommissie van CC Den Herd was, ondanks de magere kaartverkoop, niet ontevreden: ,,We proberen elk jaar ook kindervoorstellingen te programmeren. We vinden het belangrijk, dat ook zij in aanraking komen met cultuur.”

,,Het is geen gemakkelijke doelgroep, want je moet de kinderen via de ouders bereiken. Zij maken de keuze. Een voorstelling die ook bekend is van de televisie trekt altijd iets meer. Natuurlijk is deze dag, de zondag voor pakjesavond, niet gunstig”, aldus Mathijssen. ,,In veel families wordt Sinterklaas deze middag al gevierd.”