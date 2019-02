Geen rivaliteit, maar verbroedering tussen dansmarietjes in Steensel

Een carnavalsvereniging hebben ze niet. Ook moet Steensel het al jaren zonder prins doen, maar dat het volksfeest passé is in Steensel, is alleszins waar. Dat bewezen de dames van Nieuw Initiatief Karnaval Steensel (NIKS) gistermiddag. Voor de eerste keer was hun dorp gastheer voor het jaarlijkse dansmarietjestoernooi in gemeenschapshuis de Höllekes voor alle dorpen uit de gemeente Eersel. ,,We mogen dit jaar ook de sleuteloverdracht organiseren, maar dat betekent ook dat je dit erbij krijgt. We hebben er lang over nagedacht, maar we dachten dat als de anderen het kunnen, dan kunnen de dames in Steensel het ook", zegt Wilma Larmit van NIKS lachend in een bomvol gemeenschapshuis.