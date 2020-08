Geen stapstraat, maar wel terrassen op Reuselse kermis

REUSEL - Een afgeslankte vorm bij de attracties en geen grootschalige stapstraat op de Reuselse kermis die in het weekend van 13 september plaatsvindt. Het is het resultaat van overleg met Frans de Voer, die dit jaar de kermis organiseert, de horeca­exploitanten, de gemeente en de veiligheidsregio.

,,Het is een grillig kermisjaar”, zucht Frans de Voer, maar hij is blij dat hij het licht voor Reusel op groen heeft gekregen. Hij orga­niseert dit jaar voor het eerst de evenementenkermissen in Reusel en Hulsel. ,,Ook na 1 juli bleek ­doorgaan nog geen zekerheid in elke gemeente”, zegt hij. ,,In Reusel wilde men de kleinere kinderen het plezier niet ontzeggen, de attracties zijn nu enkel voor kinderen onder de vijftien jaar en ze zullen niet ­beperkt worden met afgeplakte plekken.”

Eigen terrassen

Een ander verhaal is het in de stapstraat waar normaal gesproken veel mensen samenkomen en waarvoor andere jaren zelfs de ­Wilhelminalaan afgesloten werd. Nu worden de bezoekers uit­sluitend toegelaten op de eigen ­terrassen van de kroegen.

Jan Daniëls van discotheek El Sombrero kan leven met het ­besluit, ook al had hij het als ondernemer liever anders gezien. ,,We hebben het zwaar dit jaar en Reusel kermis was voor ons altijd een topper, daarom willen we graag alles laten doorgaan. Maar ja, we willen het ook niet op ons geweten hebben dat hier een grote coronabrandhaard ontstaat, daarom is dit misschien toch de beste keuze”, zegt hij in een reactie.

Bij El Sombrero is er een eigen terras waar zo’n 80 mensen op kunnen en daarnaast nog een tijdelijk terras voor zo’n 120 personen. ,,Maar daar hebben we maar een vergunning voor tot eind augustus”, zegt hij. ,,We moeten daarover nog in overleg.”

Beter dan niets

Wat de verdere consequenties zijn voor andere horeca en hoe ze het gaan organiseren is op dit moment nog niet duidelijk. Lenne Jansen van café De Koster voelt zich ­overvallen door het standpunt van de gemeente en Jan Daniëls moet er nog eens goed met zijn broer voor gaan zitten hoe ze het gaan aanpakken. ,,Maar goed”, zegt Jan Daniëls, ,,Beperkt open is altijd nog beter dan helemaal niet open.”