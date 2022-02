Geen stress in de stal bij het Farmers Festival in Wintelre, niet bij de koeien en bij de bezoekers evenmin

De brede gang van waaruit normaal de honderd koeien gevoerd worden, vormde deze zondag de doorstroomlocatie van het Farmers Festival. Aan de ene kant zag het publiek relaxt herkauwende koeien en aan de andere kant marktkramen. Huijbers kwam op het idee toen hij in coronatijd zag dat niet-essentiële winkels een kraampje voor de deur zetten. ,,Dat mocht toen wel. Ik dacht: dat zou hier ook kunnen. Een stuk of vijf boeren die ik benaderde, reageerden positief. Vandaag vertellen er hier achttien hun verhaal en er is een aantal stands met informatie en producten die gerelateerd zijn aan de boerderij.”

Beerse Blondes

Bij een van de stands vertelt Dirk van Lieshout enthousiast over zijn Beerse Blondes. Met zijn moeder en twee zussen vormt hij in Westelbeers een maatschap. In het bedrijf worden al tientallen jaren runderen van het ras Blonde d’Aquitaine geboren en grootgebracht. ,,De kalfjes zogen bij de moeder. De koeien lopen in de natuurgebieden Landschotse Heide en in het Beerzedal. We verkopen vleespakketten aan huis en leveren aan het concept Natuurvlees-Nederland. Dat is gecertificeerd twee sterren Beter-Leven rundvlees van vrouwelijke runderen”, legt de veehouder uit.

Quote Het is eigenlijk een tropisch gewas dat veel warmte moet hebben Twan Oosterbosch

Wintelrenaar Twan Oosterbosch trakteert iedereen die wil op een beker soep van zoete aardappel. ,,Zoete aardappel is een groente. Er zitten goede koolhydraten in”, zegt Marja van Ham terwijl ze een beker van de lekkernij leeglepelt. Wereldwijd behoort de zoete aardappel tot de tien meest gegeten producten, weet Oosterbosch. Met zijn bedrijf Oosterbosch Agri teelt hij nu voor het derde jaar de zoete aardappel op zes hectare. ,,De stekjes komen uit Portugal. Het is eigenlijk een tropisch gewas dat veel warmte moet hebben. Daarom leggen we biologisch afbreekbaar plastic, van maiszetmeel, over de ruggen”, vertelt hij aan belangstellenden.

Voorlichting over uilenwerkgroep

Mark Sloendregt van Vogelwerkgroep de Kempen geeft voorlichting over de uilenwerkgroep. ,,We willen de populatie beschermen en vergroten. Vorige winter zijn veel kerkuilen gesneuveld omdat ze door de strenge vorst en het sneeuwdek niet aan voldoende voedsel konden komen. Daarom plaatsen we onder meer muizenruiters.”

Het Eindhovense echtpaar Rian en Renato Romagnolo bekijkt hoe de mestrobot in de koeienstal zijn werk doet. ,,Het is hier keigezellig, leuk dat de koeien zo nieuwsgierig zijn. Ze hebben geen stress”, stelt Rian vast. Stress hadden ook de bezoekers niet. ,,Mensen zijn een beetje klaar met corona en willen eropuit. Hans doet dit goed. Hij zoekt de verbinding op met burger en consument”, aldus Corné Ansems van de Ruurhoeve uit Hoogeloon.