Geen uitbreiding, maar mogelijk verbouwing varkenshouderij Hulsel

Groener hart voor Middel­beers

11:37 MIDDELBEERS - Meeruniformiteit in het straatbeeld, meer groen, aanpak van verkeersknelpunten en een meer uitnodigend karakter. Ziedaar de hoofdingrediënten van de aanpak van het Middelbeerse centrum, zoals deze werd gepresenteerd in café De Doornboom. Vele tientallen betrokkenen bogen zich nieuwsgierig over de over het biljart gedrapeerde schetsen en 'artist impressions'.