Geen verdiepte ligging voor N284 bij Europalaan Bladel, wel komt er een fietsersbrug of -tunnel

BLADEL - De N284, de provincialeweg die Bladel verbindt met Reusel en Hapert, krijgt ter hoogte van het gebied Egyptische Poort geen verdiepte ligging. Een dergelijke weg neemt veel te veel ruimte in beslag. Het onderhoud hiervan gaat eveneens in de papieren lopen. Alles opgeteld wordt het project veel te duur, zo oordeelt de stuurgroep die de plannen begeleidt.

Delen per e-mail

Provincie en gemeente maken deel uit van die stuurgroep. De gemeente Bladel heeft de gemeenteraad van de beslissing op de hoogte gesteld. De plannen voor een verbetering van de N284 lopen gelijk op met de ontwikkeling van Egyptische Poort, waar Bladel een nieuwe woonwijk met recreatiefunctie voor ogen heeft. Ook voor de andere kant van de weg, het gebied Kempenland, zijn plannen in de maak.

Een verbeterde N284 speelt een belangrijke, verbindende rol in de ontwikkeling van Egyptische Poort en Kempenland. Om dat proces goed te laten verlopen moeten er op bepaalde moment belangrijke keuzes worden gemaakt.

Busstation aan beide zijden van de weg

De stuurgroep ziet voordelen in een ongelijkvloerse oversteek voor fietsers. Om die reden is een fietstunnel of een fietsbrug bespreekbaar. Hierdoor ontstaat een goede mogelijkheid om een ‘groene verbinding’ tussen Egyptische Poort en Kempenland te realiseren.

In de plannen is nu rekening gehouden met een tunnel voor fietsers en voetgangers. Daardoor zouden de verkeerslichten kunnen vervallen. Dat komt de doorstroming op de N284 ten goede. Een ongelijkvloerse oversteek is veiliger. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het busstation aan beide zijden van de weg te leggen, De stuurgroep geeft de voorkeur aan een tunnel, maar houdt de mogelijkheid van een brug nog open.

Een fietsersbrug is een eyecatcher

Een fietsbrug vergt lange taluds en moet vanwege de doorrijhoogte voor vrachtverkeer flink de hoogte in. De brug wordt daardoor een eyecatcher. Aan de noord- en zuidzijde van de N284 is wel veel ruimte nodig. Een compacte tunnel is veel makkelijker inpasbaar. Een tunnel hoeft namelijk niet zo diep te liggen. Daardoor kunnen de taluds een stuk korter worden. Dat geeft de aangrenzende plannen weer meer ontwikkelmogelijkheden.

Wat het ook wordt, de oversteek moet zo dicht mogelijk nabij het huidige kruispunt komen. Via dat tunnel- of brugtraject kunnen de recreatieve voorzieningen in het zuiden worden bediend. De sportvelden worden makkelijker ontsloten. Ook valt er een verbinding te maken naar bedrijventerrein De Sleutel.