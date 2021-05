Geen Zomercarnaval in Bergeijk dit jaar, ook geen alternatieve vorm

Miet van de Voort (95) uit Hooge Mierde bleef voor velen ‘Miet Vivo’

4 mei HOOGE MIERDE - In Hooge Mierde overleed zondag Miet van de Voort-Meulenbroeks op 95-jarige leeftijd. Ze bleef Hooge Mierde altijd trouw. Toen Miet in 1954 trouwde met bakker Nol van de Voort, begon ze naast het café een kruidenierswinkeltje. Dit winkeltje opereerde in de loop der jaren onder verschillende inkoopnamen, waaronder de Vivo. Het leverde haar een bijnaam voor het leven op: Miet Vivo. De winkel is er nog steeds en is nu de enige in Hooge Mierde.