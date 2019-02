‘Gegevens openbaar maken over nertsenfarms lokt dieractivisme uit’

Op verzoek van Stichting Animal Rights bepaalde de rechtbank vorig jaar dat gegevens over het aantal fokteven, hokken, naam en adres van het bedrijf van Kanters bekend moeten worden gemaakt. Animal Rights deed het verzoek via de Wet openbaarheid van bestuur. Volgens Kanters' advocaat Johan van Groningen gaat het om dierenextremisten die willen weten waar nertsenbedrijven zitten om daar binnen te dringen. Directeur Nicole van Gemert van Animal Rights zegt dat het publiek er recht op heeft te weten hoe groot de nertsensector is in Nederland. Animal Rights distantieert zich van gewelddadige acties, zei de advocaat van de organisatie woensdag bij de Raad van State.

Dwangsom

Kanters had een bedrijf in Beek en Donk. Dat is verplaatst naar Bergeijk. Volgens Animal Rights heeft Kanters de verplaatsing aangegrepen om te kunnen uitbreiden. Dat mag niet volgens de Wet verbod pelsdierhouderij. Eigenaar Kanters zei woensdag in Den Haag dat daar niets van klopt. ,,Wij doen niets wat volgens de wet verboden is." De voormalige staatssecretaris van Economische Zaken reageerde in 2016 niet op het Wob-verzoek van Animal Rights. Daar kreeg hij een dwangsom voor. Animal Rights kreeg toen een aantal stukken. Volgens de rechtbank moeten echter meer gegevens bekend gemaakt worden. Informatie over aantallen dieren is namelijk milieu-informatie, vindt de rechtbank. Die mag de openbaarheid in.