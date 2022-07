Gehandicaptenplatform voelt zich buitenspel gezet bij herinrichting Groote Beerze; ‘Draaipoortjes zijn een hel’

Niemand uitgesloten

Volgens Oomens wordt er voorbijgegaan aan dat verdrag. ,,Ik heb al bij de eerste inspraakmogelijkheid een zelf gemaakt filmpje getoond om aan te geven hoe de situatie met de draaipoortjes bij mij in de achtertuin is. En toch zijn er nu opnieuw draaipoortjes geplaatst, met name aan de Westelbeersedijk in Casteren. Werkelijk onvoorstelbaar, wetende ook dat een klaphek een prima alternatief is! Ik blijf er naar streven dat de verantwoordelijke mensen eindelijk eens gaan inzien hoe het is voor ons om voor zo’n hindernis als een draaipoort te komen staan. Dat besef moet eindelijk eens gaan indalen. We zijn toch geen tweederangs burgers?’’

Twee nieuwe bruggen

Over de ontstane situatie heeft SPGB inmiddels een open brief neergelegd bij het Waterschap. Projectleider Ted van Paassen van het waterschap heeft de brief gezien. ,,Voor de herinrichting van het beekdal heeft iedereen zijn belangen kunnen inbrengen. De daaruit ontstane visie was de basis voor hoe het gebied eruit komt te zien. Met andere woorden: waar willen we met elkaar de rust behouden en waar willen we juist ruimte geven aan bijvoorbeeld recreatie. Daar waar we ruimte voor recreatie willen bevorderen zijn er juist voor mindervaliden twee nieuwe bruggen gerealiseerd om de beek over te kunnen steken in een natuurlijk minder kwetsbare omgeving. Daarmee is ingegaan op een wens van SPGB.”