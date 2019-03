Gelagkamer in Oirschot: Prima eten in sfeervolle ambiance

Raadslid Bergeijk stopt raadswerk tijdelijk na bedreiging

28 maart BERGEIJK - Het Bergeijkse raadslid Sonja Wagemans heeft signalen gekregen dat het voor haar niet veilig is om zich in te gemeenteraad in te zetten op de wijze waarop zij dat doet. Zij voelt zich niet veilig en is daarom voorlopig niet aanwezig in de raad.