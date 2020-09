Geld naar opknapbeurten en recreatie in Eersel

Dat valt te lezen in de begroting van 2021, waarin de uitgaven en plannen van de gemeente Eersel voor komend jaar zijn opgenomen. Met de financiële gevolgen van de coronacrisis is nog geen rekening gehouden in het Eerselse huishoudboekje.

Die lijken tot op heden nog mee te vallen, al is het nog koffiedik kijken welke financiële klappen Eersel op de lange duur nog krijgt, aldus wethouder Steven Kraaijeveld (Financiën). ,,Dat we een dip gaan krijgen lijkt waarschijnlijk. Het is nog de vraag hoeveel we daarvan gecompenseerd krijgen door de rijksoverheid. We gaan voor nu uit van continuïteit.”

Ozb omhoog

Duidelijk is in ieder geval wel dat burgers in 2021 meer kwijt zijn aan onroerende zaakbelasting. Een gemiddeld huishouden van vier personen betaalt in 2021 een bedrag van 313 euro aan ozb, een verhoging van 7,5% (inclusief 1,5% inflatie) ten opzichte van dit jaar. De hogere ozb is één van de middelen die het college aanwendt om structurele financiële gaten in de begroting te dichten.

Mede dankzij deze maatregel houdt Eersel in 2021 onderaan de streep toch een lichte plus over van bijna 13.000 euro. De gemeente verwacht in dit jaar ruim 48 miljoen euro uit te geven.

Aanzienlijke bedragen steekt het college in het ‘upgraden’ van sportaccommodaties. Zo wordt er ruim 6,5 ton gereserveerd voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging EFC in Eersel, en 177.000 euro voor renovatie van de kleedkamers van Tennisvereniging Vessem. Een ton wordt uitgetrokken voor onderzoek naar de bouw van een nieuw zwembad in Eersel, die aan de Postelseweg of in Eersel-West zou moeten verrijzen.

Metamorfose Steensel

Ook wordt er geïnvesteerd in opknapbeurten van de openbare ruimte, waar Steensel voor een groot deel van profiteert. De verhardingen van diverse straten in dit dorp worden vervangen: hiervoor wordt 3,5 ton opzijgezet. Dit project is onderdeel van de herinrichting van Steensel, dat naar verwachting in totaal 5,2 miljoen gaat kosten. 118.000 euro gaat naar vervanging van groen in de gemeente.

Het verder ontwikkelen van recreatie en toerisme blijft een ander belangrijk speerpunt, evenals het promoten van Eersel als woon-en vestigingsplaats. Hier wil Eersel voor in de buidel tasten. Opnieuw stelt het college voor een zogenaamde Visit Eersel-manager aan te stellen, voor zo’n 81.000 euro per jaar. De functie laat zich het best omschrijven als een centrummanager plus, die ervoor moet zorgen dat meer bezoekers, bedrijven en bewoners Eersel en haar kerkdorpen weten te vinden.

Meer toeristen naar Eersel

Vorig jaar werd het plan voor aanstelling van deze manager ook al opgenomen in de begroting. Toen kreeg deze optie onvoldoende steun in de gemeenteraad. De oppositiepartijen voelden er niks voor, en zij hadden bij de begrotingsbehandeling de beslissende stem door afwezigheid van enkele raadsleden van de coalitie.

Om meer toeristen naar het Eerselse te trekken wordt voorgesteld een tijdelijke projectleider vrijetijdseconomie (voor een jaar) in de arm te nemen, à 152.000 euro. Dit wordt betaald uit de algemene reserve, de ‘spaarpot’ van de gemeente. Ook wil het college werk gaan maken van de herinrichting van het Carquefouplein (investering van 50.000 euro) en een looproute voor mensen met een beperking (eveneens 50.000 euro) op de Markt. De gemeente heeft daarnaast een budget van 50.000 euro gereserveerd voor onderzoek naar de ontwikkeling van een geluidswal met zonnepanelen langs de A67.

De politieke fracties in de gemeenteraad besluiten in oktober of zij akkoord gaan met de begroting.