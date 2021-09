Geld van zilveren Kernraad Riethoven voor groener schoolplein

RIETHOVEN - De Kernraad Riethoven, die dit jaar 25 jaar bestaat, stelt 2500 euro beschikbaar om het schoolplein van de Sint-Willibrordusschool groener te maken. De school bestaat dit jaar honderd jaar. Met het geld wordt in oktober door twee Riethovense hoveniersbedrijven het schoolplein vergroend, naar een ontwerp van Ilse Duisters. Het vergroende schoolplein wordt tijdens de viering van honderd jaar school in het feestweekend vanaf vrijdag 12 november geopend.

Met het geven van de cheques van 25 keer 100 euro symboliseert de Kernraad ook haar eigen zilveren jubileum dat ook in november wordt gevierd. De Stichting Kernraad Riethoven werd op 28 november 1996 opgericht; net voordat de gemeente Riethoven haar zelfstandigheid per 1 januari 1997 moest inleveren en onderdeel werd van de nieuwe gemeente Bergeijk.

Acties van schoolkinderen

Met dit bedrag moet het ontmoetingskarakter van het nieuwe schoolplein, dat na het vergroenen voor de gehele gemeenschap wordt opengesteld, worden vormgegeven. Al eerder kreeg de Kernraad Riethoven 8.333 euro van de gemeente Bergeijk om het schoolplein groener te maken. Ook acties van de schoolkinderen en donaties van inwoners en bedrijven en van het Prins Bernhardfonds en de provincie Noord-Brabant hebben het bedrag dat nodig is voor dit plan bijeengebracht. In totaal is ruim veertigduizend euro nodig.

Op maandag 22 november wordt vanaf 19.30 uur in een openbare jubileumjaarvergadering in De Rietstek stilgestaan bij het zilveren jubileum van de Kernraad. Hoe het programma er precies zal gaan uitzien is afhankelijk van de dan heersende coronamaatregelen.

Film van Dorpsjournaal

In elk geval zal voorzitter Evert van Schoonhoven van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant een uiteenzetting geven over de ontwikkeling van de dorpsraden in Noord-Brabant in de afgelopen tientallen jaren en welke plaats ze in de toekomst zullen innemen. Ook wordt met een film van het Dorpsjournaal Riethoven teruggekeken op de 25 jaren vanaf de herindeling in 1997, Toen Riethoven onderdeel werd van de gemeente Bergeijk.