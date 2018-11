Gemeenschapshuis Hapert eindelijk in zicht

Auto over de kop op A67 bij Eersel richting Eindhoven, weg dicht

8:50 EERSEL - Op de A67 bij Eersel is donderdagochtend rond 08.00 uur een auto over de kop gevlogen. Een persoon is daarbij lichtgewond geraakt. In de richting van Eindhoven is een file ontstaan tussen Hapert en Eersel. De weg is dicht.