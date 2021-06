Gemeenschapshuis in kerk moet het hart van Steensel worden

STEENSEL - Biljarten of een potje schaken in de kerk, over een paar jaar is het misschien mogelijk in Steensel. Er zijn plannen om gemeenschapshuis de Höllekes te verhuizen naar de kerk.

Het is de bedoeling om de Luciakerk in Steensel, die uit de eredienst wordt onttrokken, om te vormen tot gemeenschapshuis. Eerder dit jaar is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Om de kerk te kopen van parochie Sint Willibrordus en te verbouwen tot gemeenschapshuis heeft de gemeente Eersel 2,5 miljoen euro nodig.

Steensel weer een dorp

Het plan om gemeenschapshuis de Höllekes te verplaatsen naar de kerk heeft een relatie met het project Steensel weer een dorp. Dat van Steensel weer een geheel moet maken. Nu splitst de Eindhovenseweg het dorp in tweeën.

Tijdens het project Steensel weer een dorp wordt zeventig procent van de straten aangepakt, verdeeld in drie fases. Ook Kerkdreef en het plein voor de kerk, die grenzen aan de Eindhovenseweg, komen in dit project aan bod.

Centraal plein

,,Er komt een centraal plein, maar dat heeft een kloppend hart nodig, want anders is het meer een parkeerplaats”, is Patrik Bierens van mening. Hij spreekt namens Hart van Steensel die bestaat uit de Dorpsraad Steensel, Stichting gemeenschapshuis de Höllekes en Rondom de Toren, een werkgroep met vrijwilligers van de kerk. ,,Het plan komt vanuit de bevolking.”

In het plan Hart van Steensel kunnen volgens Bierens drie dingen worden verenigd. ,,Er is een ruimte voor mensen om hun geloof te belijden, we kunnen Steensels cultureel erfgoed behouden en een gezellig dorpshuis vormt de huiskamer van Steensel.”

Risico's aan verbonden

Het college vindt het plan haalbaar, al zijn er risico’s aan verbonden. Als de gemeente de kerk koopt is het ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Aangezien er nog geen ontwerp is hoe de aanpassingen eruit komen te zien is er nog niet precies in te schatten hoe hoog de onderhoudskosten zullen zijn in de toekomst.

De gemeente heeft een principeakkoord bereikt met het parochiebestuur over de aankoop van de kerk. Maar kan het onder de afspraak uit als de gemeenteraad niet akkoord gaat met het plan.

Woningbouw

Op dinsdag 13 juli neemt de raad een beslissing over het plan. Mocht het doorgaan dan komt de huidige locatie van de Höllekes vrij. Die kan dan gebruikt worden voor woningbouw. De ruimte is geschikt voor twaalf tot achttien woningen.